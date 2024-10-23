İsrail'in Gazze Saldırıları: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail bombardımanı, binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran Zehra Okulu'nu hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail güçlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ordunun Refah kentindeki saldırısında da 2 Filistinli öldü.

Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.