İsrail\'in Gazze saldırıları iklim değişikliğine büyük zarar verdi

İngiliz The Guardian gazetesi İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın başvurusuyla soykırımla da suçlandığı Gazze'ye yönelik saldırılarında neden olduğu insani felaket yanında iklim değişikliğine karşı küresel çabalara da büyük zarar verdiğini bildirdi.

İngiltere ve ABD'deki araştırmacıların yaptığı bir çalışmayı haberleştiren gazete, İsrail saldırılarının ilk 2 ayında, küresel ısınmadan en olumsuz etkilenen ülkelerin yıllık karbon ayak izinden daha fazla zararlı emisyon üretildiğini aktardı.

Gazetenin yer verdiği araştırmaya göre, 7 Ekim'i takip eden ilk 60 günde üretildiği tahmin edilen 280 bin metrik ton karbondioksidin büyük çoğunluğuna İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları ve kara işgali neden oldu.

İsrail'in saldırılarının en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer olduğu belirtilirken, gerçek rakamın çeşitli kısıtlamalarla yapılan araştırmada tespit edilenden daha fazla olduğu belirtiliyor.

Henüz hakem incelemesinden geçmeyen araştırmada uçak, tank ve diğer araçların yakıtlarından kaynaklanan karbondioksidin yanı sıra bombaların, topçu sistemlerinin ve roketlerin yapımı ve patlatılmasından kaynaklanan emisyonlar değerlendirmeye alınırken, metan gazı analiz dışında tutuldu.

İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesinde öğretim görevlisi Benjamin Neimark, çalışmanın Gazze'deki saldırıların iklim krizine maliyetinin ilk tahminlerini göstermesi nedeniyle önemine değinerek "Bu çalışma, büyük karbon emisyonlarının ve savaş bittikten uzun süre sonra bile kalacak olan daha geniş çapta zehirli kirleticilerin kısmi bir resmi." değerlendirmesini yaptı.

Buna karşılık, aynı dönemde Hamas'ın İsrail'e ateşlediği roketlerin yaklaşık 713 ton karbondioksit üretmesi iki taraf arasındaki asimetriyi gözler önüne serdi.

ABD'nin rolü dikkat çekiyor

ABD'nin İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında kullanması için sağladığı milyarlarca dolarlık askeri yardım, silah ve diğer teçhizat bölgede raporlanan askeri karbon emisyonlarında büyük rol oynuyor.

En az 200 ABD kargo uçağı 4 Aralık itibarıyla İsrail'e 10 bin ton askeri teçhizat teslim ederken, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 50 milyon litre uçak yakıtı kullanıldı ve tahminen 133 bin ton karbondioksit atmosfere yayıldı.

Askeri sera gazı emisyonları Birleşmiş Milletlerin (BM) iklim eylemindeki yıllık hesaplamalarda değerlendirmeye alınmazken, araştırmanın yazarları devletlerin bu konuda da hesap verebilir olmasını talep ediyor.