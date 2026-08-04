İsrail'in Gazze Saldırıları Kınandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırıları Kınandı

İsrail\'in Gazze Saldırıları Kınandı
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Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'deki İsrail saldırılarını kınayarak uluslararası baskı çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde sağlık tesisleri ile tıbbi altyapıyı hedef alan İsrail saldırılarını kınayarak, ihlallerin ateşkes anlaşmasını zayıflattığını ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaları tehdit ettiğini bildirdi.

Türkiye, Mısır ve Katar, arabulucu ülkeler sıfatıyla Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, uluslararası topluma İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, Gazze'de özellikle sağlık tesislerinin ve tıbbi altyapının hedef alınması ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaşamını yitirmesi güçlü şekilde kınandı.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arabulucular, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ihlallerin devam etmesi, anlaşmanın ihlali niteliğinde olup ikinci aşamanın uygulanmasına yönelik çabaları baltalamaktadır. Bu durum, özellikle Hamas ve Filistinli grupların silahların sınırlandırılmasına ilişkin hüküm başta olmak üzere yol haritasını kabul ettiklerini açıklamalarının ardından daha da önem kazanmıştır."

"İHLALLER GERİLİMİN AZALTILMASINI TEHDİT EDİYOR"

İhlallerin gerilimin azaltılması sürecini tehdit ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yaşadığı acıları ağırlaştırdığı kaydedilen açıklamada, sivillerin, sağlık tesislerinin ve insani yardım çalışanlarının tam olarak korunması istendi.

Gazze Şeridi'nin tamamına insani ve tıbbi yardım ile malzemelerin herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenmesi ve İsrail'in uluslararası hukuk ile ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli baskıyı uygulaması istendi.

Bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Trump'ın ikinci aşamaya ilişkin yol haritası üzerinde uzlaşılmasını "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, sürdürülebilir bir gerilimi azaltma sürecine ulaşılmasını engelleyecek her türlü girişimin önlenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki insani acıların sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Gazze, Katar, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırıları Kınandı - Son Dakika

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