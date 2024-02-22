İspanya\'da İsrail Protestosu: \'İnsanlık adına, soykırımı durdurun\'

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 180'den fazla Katolik ve Evanjelik derneğin çağrısıyla Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail protesto edildi.
İsrail'in Madrid Büyükelçiliği binası önünde toplanan Katolik ve Evanjelik derneklerin temsilcileri, "İnsanlık adına, soykırımı durdurun" başlığı altında gösteri düzenledi.
Filistin'e destek veren ve İsrail'i kınayan pankartlar açan kalabalık, "İsrail'e boykot", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Adalet" şeklinde sloganlar attı.
Katolik din adamı Nicase Theron, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerek insan olmanın gerekse Hristiyan olmanın bir gerekliliği olarak, barış talep ettiğimiz bu eyleme katılıyoruz. Adalete, uzlaşıya dayalı bir barış. Aynı zamanda uzun yıllardır acı çeken ve çekmeye devam eden, katliama uğrayan Filistin halkına desteğe dayalı bir barış." ifadelerini kullandı.
Theron, "İnsanlık adına bu katliam durdurulsun, durdurun." dedi.
Protestoya katılan İspanyollardan Margarita Jimenez ise "Çocukları, kadınları öldürüyorlar, hastaneleri bombalıyorlar, insani yardımın girişine izin vermiyorlar. Bu katliam değil de nedir?" diye konuştu.
"Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı gibi orada iki devlet var. Ama İsrail, asla tanımadığı Filistin'i topraklarından atmaya çalışıyor." diyen Jimenez, şunları kaydetti:
"Ben dindar bir Hristiyan'ım. Bu kadar fazla kişinin öldürülmesine izin verilemez. Yeri göğü bombalıyorlar. Ayrıca ABD'nin halen İsrail'i desteklemeye devam etmesi ve Avrupa Birliğinin de sessiz kalıp suç ortağı olması anlaşılabilir gibi değil. Biz ne zaman böyle olduk? Nasıl böyle bir duruma tahammül gösterir olduk? Hiçbir şey yapmıyoruz. Bu anlaşılmaz bir şey."
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