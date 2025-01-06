İsrail'in Gazze Saldırılarında 12 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırılarında 12 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

06.01.2025 10:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hedef aldığı "tuk-tuk" tipi motorlu araçta 3 kişi hayatını kaybetti.

Yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki han Yunus kentinde bir polis merkezine İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları tarafından Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebire bölgesinde bir toplanma alanına düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesi yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki "Ebu Cerbu" ailesinin evini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırıda iki Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail savaş uçaklarının Şucaiyye Mahallesi'nde toplanma alanına düzenlediği saldırıda ise en az bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli öldü, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkazda hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırılarında 12 Filistinli Öldü - Son Dakika

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