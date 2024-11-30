İsrail'in Gazze Saldırılarında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırılarında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 15 Filistinlinin öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığını açıkladı.

30.11.2024 16:50
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kizan en-Neccar bölgesinde un almakta olan bir aracı ve bir grup Gazzeliyi hedef aldı.

Saldırıda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 382 Filistinli öldü, 105 bin 142 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırılarında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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