İsrail'in Gazze Saldırılarında 21 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okul ile Refah kentine düzenlediği saldırılar sonucu 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki "Kriyzm" okulunu hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği iki ayrı saldırıda ise 8 kişi öldü.

Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun su dolduran bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ise çoğu çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.