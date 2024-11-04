İsrail'in Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava ve topçu saldırılarında bir anne ile iki çocuğu öldü.

04.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve topçu saldırılarında aralarında bir anne ile iki çocuğunun olduğu, 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya bölgesi İsrail ordusunun düzenlediği bir dizi hava saldırısına tanık oldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

Beyt Lahiya'daki hava saldırısında Filistinli bir anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Saftavi bölgesi, Kasasıb Mahallesi, Ebu Şerah Kavşağı bölgesi, Cibaliya Nezle ve Ceren Mahallesi'ni de şiddetli topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesinin güneyindeki Fahura ile Gazze kentinin kuzey batısındaki konutları havaya uçurdu.

Kuzeyde insani hizmetler durdu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerini hedef alan saldırıları nedeniyle bu bölgelerin tamamındaki hizmetlerin mecburi şekilde durduğu aktarıldı.

Kuzeyde binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakıma erişemediği belirtildi.

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde Savunma Müdürlüğünün ekibine saldırdığı, araçlarını ele geçirdiğini, çoğunu Şeridi'nin güneyine sürdüğünü ve 7 kişiyi de alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.

Avde Hastanesine 5 Ekim'den bu yana yakıt tedarik edilemiyor

Kuzeydeki Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da elektrik sağlanması için gerekli yakıtın 5 Ekim'den bu yana tedarik edilmediğini ifade edildi.

Avde Hastanesinin yürüttüğü ilk yardım sisteminin, İsrail tarafından doğrudan hedef alınması sonucu hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Hastanenin hizmet vermeye devam edebilmesi için acilen ilaç, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Nusayrat Kampı'na saldırı: 4 ölü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Kaduha" ailesinin evi İHA ile vuruldu. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail'in aynı kampta evlerini hedef aldığı Nebahin ailesinden 3 kişi de yaşamını yitirdi.

Güneyde Han Yunus ve ve Refah hedef alındı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Kayzan Reşvan bölgesinde de bir eve İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda Filistinli bir genç, eşi ve çocuğu yaralandı.

İsrail ordusu topçu atışlarıyla Refah ve Han Yunus kentini de hedef aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.