İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a yükseldi

İsrail\'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410\'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde öldürülen Filistinlilerin sayısı 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 139 gündür süren saldırılarında son 24 saatte 97 kişinin öldüğünü, 132 kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, halen enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

22.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:33
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 139 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1070 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a, yaralıların sayısı da 69 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a yükseldi - Son Dakika
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