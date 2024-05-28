İsrail'in Gazze saldırısı İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırısı İstanbul'da protesto edildi

İsrail\'in Gazze saldırısı İstanbul\'da protesto edildi

Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok STK üyesi, İsrail'in Refah kentindeki saldırısını İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan grup, İsrail'in saldırılarına direnen Gazze halkını selamladı.

28.05.2024 00:36
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Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok STK üyesi, İsrail Ordusu'nun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan grup, akşam namazını kıldıktan sonra İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Konsolosluk önünde toplanan STK üyeleri "Kahrolsun İsrail" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Başkanı Rıdvan Kaya, İsrail'in saldırılarına direnen Gazze halkını selamdı.

Kaya, "Kardeşler, bizim dün gece gördüğümüz vahşeti Gazze halkı 8 aydır her an yaşıyor ama bütün bu zulümlere karşı hala utanmadan hiçbir vicdan kırıntısı göstermeden emperyalist katiller, kafirler, zalimler siyonistlerin arkasında durmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Yaşanan katliam ve zulmün sadece siyonistlere ait olmadığını dile getiren Kaya, "Başta Amerika olmak üzere bu emperyalizmin, sömürgecilerin bir oyunudur. Onların Müslümanlara bir zulmüdür." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından yapılan duadan sonra grup dağıldı.

Kaynak: AA

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