İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine 453 saldırı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine 453 saldırı

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki BM tesislerine 453 saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucunda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerine 453 saldırı yapıldığı bildirildi. Saldırılar sonucunda Gazze'deki okulların üçte ikisi vuruldu ve tesislerde barınan 524 kişi hayatını kaybetti. BM'ye ait tesislerin hedef alınmaması ve derhal ateşkes çağrısı yapıldı.

10.07.2024 18:09
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait tesislerine 453 saldırının yapıldığı bildirildi.

UNRWA tarafından sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 9 aydır devam eden saldırılarının BM tesisleri ve içindeki insanları ciddi biçimde etkilediği belirtildi.

Savaşın başından bu yana UNRWA tesislerine ve içindeki insanların etkilendiği 453 saldırının kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Gazze'deki okullarımızın üçte ikisi vuruldu, tesislerimizde barınan 524 kişi hayatını kaybetti." denildi.

BM'ye ait tesisler, okullar ve sığınakların hedef olmadığı vurgulanan açıklamada, "derhal ateşkes" çağrısı yapıldı.

İsrail'in 4 okula düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi öldü

Gazze'de UNRWA'ya ait 183 okul bulunuyordu.

İsrail'in son 4 günde 4 okula düzenlediği saldırıların ilki, 6 Temmuz'da Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okula yapılmıştı.

Yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula yönelik saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Nuseyrat'taki saldırıdan bir gün sonra 7 Temmuz'da, Gazze'nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Okulunu bombalamıştı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralanan da olmuştu.

Gazze'de okul saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 8 Temmuz'da yine Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okulu daha hedef aldı. Bu saldırıda ölen olmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 9 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta okul saldırılarına bir yenisini ekleyerek, Abesan beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısını bombalamıştı.

Bu saldırıda, en az 30 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.

Bu Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi. Filistinlilerin bir kısmı ise bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine 453 saldırı - Son Dakika

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