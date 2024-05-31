İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka su, gıda ve ilaç krizine yol açıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka su, gıda ve ilaç krizine yol açıyor

İsrail\'in Gazze\'ye uyguladığı abluka su, gıda ve ilaç krizine yol açıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sınır kapılarını 24 gündür kapalı tutmasının bölgede su, gıda ve ilaç krizini derinleştirirken ciddi bir kıtlık tehlikesi doğurduğu belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım ve akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle bölgede su, gıda, ilaç krizinin şiddetlenmesine karşı uyarıda bulunuldu. İsrail'in sınır kapılarını 24 gündür kapalı tutmasının, Gazze Şeridi'nde su, gıda ve ilaç krizini derinleştirdiği, ciddi bir kıtlık tehlikesi doğurduğu ifade edildi.

31.05.2024 13:47
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İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde sınır kapılarını 24 gündür kapalı tutmasının bölgede su, gıda ve ilaç krizini derinleştirirken ciddi bir kıtlık tehlikesi doğurduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin desteğini alan İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ve akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle bölgede su, gıda, ilaç krizinin şiddetlenmesine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve Kerem Ebu Salim'i kapatmasının üzerinden 24 gün geçti. İnsani yardım girişlerinin engellenmesi, 22 bin hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkışına izin verilmemesi ciddi insani krize neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bölgenin çok ciddi insani felaketle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, bundan İsrail ve ona destek veren ABD'nin sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail'in sınır kapılarını 24 gündür kapalı tutmasının, ABD'nin desteğiyle soykırıma maruz kalan Gazze Şeridi'nde su, gıda ve ilaç krizini derinleştirdiği, ciddi bir kıtlık tehlikesi doğurduğu ifade edildi.

Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin insani yardımlarla hayata tutunduğu, İsrail'in saldırıları nedeniyle ev geçindiren çeyrek milyon insanın işini kaybettiği, nakit akışının durduğu, tüm bunların açıkça kıtlık tehlikesini körüklediği bildirildi.

İsrail'in sivillere baskı unsuru olarak ilaç, akaryakıt ve tüp girişini de engellediğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki fırınların yüzde 98'inin tüp bulunmadığı için hizmet veremediği, tüm bunların insanlığa karşı suç olduğu vurgulandı.

İsrail'in saldırılarında 700'den fazla su kuyusu hizmet dışı kaldı

İsrail'in saldırıları nedeniyle 700'den fazla su kuyusunun hizmet dışı kaldığı, açlık ve susuzluğun gittikçe derinleştiği belirtildi.

Yaşanan bu açlık, katliam ve soykırım ile sivil yerleşim yerlerinin, altyapının, su kaynaklarının, kanalizasyon ve elektrik şebekelerinin ve hayatı doğrudan etkileyen tüm sektörlerin kasıtlı olarak hedef alınmasının, İsrail'in ve ABD'nin insani ve ahlaki imajını tamamen yok ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, Gazze'deki insani felaketi durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinlinin öldürüldüğü, 81 bin 777 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka su, gıda ve ilaç krizine yol açıyor - Son Dakika

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