İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 16 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki kentlere düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin enkaz altında kurtarılmayı beklediğini aktardı.

İsrail ordusunun savaş uçakları ve tanklarla Beyt Lahiya beldesine yoğun bombardıman düzenlediğini belirten görgü tanıkları, Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki evlerin patlatıldığını ifade etti.

Tıbbi kaynaklar, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden birisi sivil savunma yetkilisi 3 Filistinlinin cenazelerinin El-Ehli Baptist hastanesine getirildiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in, Sabra Mahallesi'ndeki saldırısında yıkılan evde arama kurtarma faaliyeti yürüten sivil savunma ekiplerine yönelik saldırısı sonucu 1 üyelerinin yaşamını yitirdiğini 3'ünün yaralandığını söyledi.

87 sivil savunma yetkilisi hayatını kaybetti

Basal, "İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı günden bu yana 87 sivil savunma yetkilisini şehit etti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

-İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli öldü, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 376'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 799 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 780'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.