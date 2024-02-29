İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 30 sivil öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 30 sivil öldü

İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 30 sivilin öldüğü bildirildi. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi. İsrail'in saldırıları sonucu binlerce ölü ve yaralı olduğu, sivil altyapının da tahrip edildiği ifade edildi.

29.02.2024 09:56
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İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 30 sivilin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat ve Bureyc mülteci kamplarını bombaladığı belirtildi.

Söz konusu kamplara yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 25 Filistinlinin Deyr el-Belah bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarılan haberde, öldürülenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının doğrudan evleri hedef aldığı saldırılarda kamplarda büyük yıkımın olduğu vurgulanan haberde, enkaz altında kalan çok sayıdaki cansız bedene henüz ulaşılamadığı aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini de topçu atışlarıyla hedef alması sonucu öldürülen 5 Filistinli cesedinin de Gazze Avrupa Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 30 sivil öldü - Son Dakika

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