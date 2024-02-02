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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131'e ulaştı

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131\'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 112 Filistinli daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 27 bin 131'e yükseldi. Gazze'deki sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

02.02.2024 14:55
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İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 131'e ulaştı - Son Dakika
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