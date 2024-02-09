İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 947'ye çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 947'ye çıktı

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 947\'ye çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı. Son 24 saatte 107 Filistinli daha öldürülürken, toplam yaralı sayısı 67 bin 459'a ulaştı. İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

09.02.2024 12:14
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İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 27 bin 947'ye çıktı - Son Dakika
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