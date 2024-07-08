İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 38 bin 193'e yükseldi

Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 193'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 903'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 276 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 193'e, yaralıların sayısının 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE