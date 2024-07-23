İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Bureyc Mülteci Kampı girişinde Filistinli Abdulhadi ailesinin evini bombaladı.
Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti; 10 kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.
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