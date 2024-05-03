İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybetti
Son 10 günde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybetti, 720 kişi yaralandı. Saldırılar büyük bir insani krize yol açarken, uluslararası toplumun tepkisi artıyor.
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3.05.2024 15:14:48. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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