İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 31 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentte bir ev ile yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra 3 ayrı saldırı düzenledi.

Saldırılarda 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynaklar, Zevayide beldesi yakınında bir aracın hedef alındığı saldırıda ise 2'si çocuk 4 kişinin öldüğünü ifade etti.

Ayrıca görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Derec Mahallesi'nde Ebu Şa'r ailesine ait evi vurduğunu, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, yaralananların olduğunu aktardı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail'in daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan küçük bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun, Filistin Teknik Fakültesi Caddesi'nde Ebu Celale ve Nahil Caddesi'nde Zeri ailelerine ait çadırları ve kıyı şeridinde bir dükkanı bombalaması sonucu çok sayıda çadırda yangın çıktı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastane kaynakları da İsrail'in Han Yunus kentinde iki evi hedef alan saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Derec semtinde Sekik ailesine ait bir evi bombaladığı kaydedildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.