İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırılarında 2 İsrailli esir öldü, 8\'i ağır yaralandı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son 96 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 İsrailli esirin öldüğünü, 8'inin ağır yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından İsrail'in saldırılarında öldürülen esirlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 96 saatte 2 İsrailli esirin öldüğü, 8'inin ağır yaralandığı belirtildi.

Gerekli tedavilerin yapılamamasından ötürü yaralı esirlerin durumunun gittikçe kötüleştiği aktarılan açıklamada, yaralı esirlerin hayatından saldırılarını sürdüren İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 188 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.