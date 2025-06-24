İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 39 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26'sı insani yardım bekleyenler olmak üzere 39 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin orta kesimindeki Gazze Vasisi bölgesinin güneyindeki Selahaddin Caddesi'nde yardım bekleyen Filistinlilerin toplandığı alana düzenlediği saldırılar sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 62'si ağır 146 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Netzarim koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Bu arada daha önce 246 olarak açıklanan yaralı sayısının 206 olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, Netzarim Koridoru yakınlarında halen yerlerde cenazelerin bulunduğu ancak tehlikeli koşullar nedeniyle alınamadığını ifade etti.

El-Ehli Baptist Hastanesi sağlık kaynakları da İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi kaynakları da İsrail'in kentin kuzeyindeki Karara beldesinin kuzeybatısında yerinden edilenlerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sağlık kaynakları İsrail'in Han Yunus kentinin Satr bölgesinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşının da enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.