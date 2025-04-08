İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dünkü saldırılarında 41 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dünkü saldırılarında 41 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve doktorun da bulunduğu 41 Filistinli yaşamını yitirdi.

08.04.2025 08:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve doktorun da bulunduğu 41 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu, pazartesi günü özellikle sivillerin yaşadığı evleri, çadırları ve toplanma alanlarını hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Sabah ailesine ait bir eve düzenlenen hava saldırısında 9 Filistinli, başka bir eve yapılan saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Aynı kentte sabah saatlerinde bir eve yapılan saldırıda 3 Filistinli, ayrıca İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise bir aşevi hedef alındı. Saldırıda 3'ü çocuk 7 kişi öldü. Kentin kuzeyindeki Esda bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken, Kizan en-Neccar bölgesindeki başka bir saldırıda ise çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü.

Gazze kentinin kuzeybatısında sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezinin güneyindeki Zeytun Mahallesi ile kuzeydeki Cibaliye beldesinde sivillerin toplandığı iki ayrı noktaya yapılan saldırılarda 5 kişi öldü.

Şucaiyye Mahallesi'ndeki Nezzaz Caddesi'ne düzenlenen topçu saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kent merkezindeki Burc el-Vahde apartmanı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, Cella Caddesi'nde İHA saldırısı sonucu biri doktor 2 Filistinli öldü.

Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan es-Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana gönüllü olarak görev yapan acil servis doktoru Mahmud Ebu Amşa, nöbete gelirken şehit oldu." dedi.

Gazetecilerin çadırı hedef alındı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dünkü saldırılarında 41 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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