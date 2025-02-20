İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Saldırıları

İsrail ordusu, ateşkes sonrası Gazze ve Batı Şeria'da hava saldırıları ve baskınlar düzenledi.

20.02.2025 05:16
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İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusunda düzenlediği hava saldırısı ile işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Refah kentinin doğusuna düzenlediği hava saldırısında yaralanan 2 Filistinli, Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledildi.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, Refah'ın doğusundaki Ebu Halave bölgesinde evlerini inceleyen bir grup Filistinliye saldırı düzenlediğini ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınları sürüyor

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Tulkerim, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine bağlı belde ve mülteci kamplarına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Nablus'a bağlı Beyta beldesinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun gerçek mermiyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kızılay'dan yapılan bir başka açıklamada da, İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki baskınında gerçek mermiyle yaralanan 24 yaşındaki Filistinli bir gencin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 5 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Saldırıları - Son Dakika

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