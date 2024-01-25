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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında 4 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında 4 çocuk hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında, Nuseyrat Mülteci Kampları'ndaki evler bombalandı. Saldırı sonucunda 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ordusu ayrıca Han Yunus bölgesine yönelik saldırılarına devam etti.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki hava saldırılarında 4 çocuk hayatını kaybetti
25.01.2024 - 02:51,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kamplarındaki evleri bombaladığı belirtildi.

Haberde, hava saldırılarına maruz kalan evlerin enkazında 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine yönelik saldırılarını havadan ve karadan sürdürdüğüne işaret edilen haberde, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin obüs toplarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında 4 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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