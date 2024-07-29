İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde toplanan Filistinlileri hedef aldı. Tıbbi kaynaklar saldırıda 5 kişinin öldüğünü belirtti. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, son 24 saat içinde İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 66 kişiyi öldürdü, 241 kişiyi yaraladı. Bu saldırılarla birlikte İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 39.324'e, yaralananların sayısı ise 90.830'a yükseldi.

29.07.2024 10:30
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GAZZE, 29 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Pazar günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ile güneydeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde toplanan Filistinlileri iki füzeyle hedef aldı. Tıbbi kaynaklar hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı'na göre İsrail'in bir başka saldırısında Gazze Şehri'nin batısındaki Tel el-Hava mahallesinde 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 66 kişiyi öldürdü, 241 kişiyi de yaraladı. Böylece İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 39.324'e, yaralananların sayısıysa 90.830'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua

İnsansız Hava Aracı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli öldü - Son Dakika

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