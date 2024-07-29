İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli öldü

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GAZZE, 29 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Pazar günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ile güneydeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde toplanan Filistinlileri iki füzeyle hedef aldı. Tıbbi kaynaklar hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı'na göre İsrail'in bir başka saldırısında Gazze Şehri'nin batısındaki Tel el-Hava mahallesinde 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 66 kişiyi öldürdü, 241 kişiyi de yaraladı. Böylece İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 39.324'e, yaralananların sayısıysa 90.830'a yükseldi.