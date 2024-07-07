İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Çalışma Bakanlığı Müsteşarı hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Çalışma Bakanlığı Müsteşarı hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Çalışma Bakanlığı Müsteşarı İhab el-Gasin, İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının doğrudan hedef aldığı saldırıda Gasin'in eşi ve kızı da hayatını kaybetti.

07.07.2024 18:53
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Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Çalışma Bakanlığı Müsteşarı İhab el-Gasin, İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının doğrudan hedef alması sonucu hayatını kaybeden Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Gasin için taziye dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in birkaç gün önce Gazze kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Gasin'in eşi ve kızının da öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'deki hükümette daha önce İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Medya Ofisi Başkanı ve Filistin Er-Ray Medya Ağı Başkanı gibi görevlerde bulunan İhab el-Gasin, 2020'den bu yana Çalışma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Çalışma Bakanlığı Müsteşarı hayatını kaybetti - Son Dakika

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