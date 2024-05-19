İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in hava saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı. Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olan 20 kişi öldü, sağlık kaynakları enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

19.05.2024 09:33
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanına şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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