İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 2 İsrailli rehine öldü, 8 rehine ağır yaralandı

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GAZZE, 12 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 2 İsrailli rehine hayatını kaybederken, 8 rehine de ağır yaralandı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, yaralıların durumu "uygun tedavinin sağlanamaması nedeniyle daha da tehlikeli hale geliyor ve düşman (İsrail), devam eden bombardıman ve saldırıları nedeniyle bu yaralıların hayatlarının tüm sorumluluğunu taşıyor" denildi.

Hamas yönetimindeki El Aksa TV'nin ismini açıklamayan üst düzey bir Hamas liderinden aktardığına göre, örgüt Pazar günü Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine İsrail tarafından düzenlenecek olası bir kara operasyonuna karşı uyarıda bulunarak, böyle bir operasyonun rehine takası görüşmelerini "havaya uçuracağını" ifade etti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği ve İsrail'de yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de rehin alındığı beklenmedik saldırıya misilleme olarak İsrail de Gazze Şeridi'nde geniş çaplı saldırılar yürütüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 28.176'ya yükseldiği, 67.784 kişinin de yaralandığı bildirildi.