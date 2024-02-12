İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 2 İsrailli rehine öldü, 8 rehine ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 2 İsrailli rehine öldü, 8 rehine ağır yaralandı

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 2 İsrailli rehine öldü, 8 rehine ağır yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 2 İsrailli rehine hayatını kaybederken, 8 rehine de ağır yaralandı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, yaralıların durumunun tehlikeli olduğunu ve İsrail'in bu saldırıların sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Hamas liderleri ise olası bir kara operasyonuna karşı uyarıda bulunarak, rehine takası görüşmelerinin tehlikeye gireceğini ifade etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ölen Filistinlilerin sayısı 28.176'ya yükseldi.

12.02.2024 11:29
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GAZZE, 12 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 2 İsrailli rehine hayatını kaybederken, 8 rehine de ağır yaralandı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, yaralıların durumu "uygun tedavinin sağlanamaması nedeniyle daha da tehlikeli hale geliyor ve düşman (İsrail), devam eden bombardıman ve saldırıları nedeniyle bu yaralıların hayatlarının tüm sorumluluğunu taşıyor" denildi.

Hamas yönetimindeki El Aksa TV'nin ismini açıklamayan üst düzey bir Hamas liderinden aktardığına göre, örgüt Pazar günü Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine İsrail tarafından düzenlenecek olası bir kara operasyonuna karşı uyarıda bulunarak, böyle bir operasyonun rehine takası görüşmelerini "havaya uçuracağını" ifade etti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği ve İsrail'de yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de rehin alındığı beklenmedik saldırıya misilleme olarak İsrail de Gazze Şeridi'nde geniş çaplı saldırılar yürütüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 28.176'ya yükseldiği, 67.784 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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