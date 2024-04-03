İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına rağmen devam eden saldırıları sonucu Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde 3 kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nemruti Ailesi'ne ait eve düzenlediği hava saldırısı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi çevresine düzenlenen bir başka hava saldırısında da bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Öte yandan Gazze'nin doğusunda Zeytun Mahallesi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda bulunan bir kişi İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
Zevayde Bölgesi'nin doğusundaki Sabit Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda kişi çeşitli şekillerde yaralandı.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zehra Bölgesi ile Han Yunus'un merkezindeki sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 32 bin 975 Filistinli öldürüldü, 75 bin 577 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 456 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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