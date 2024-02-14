İsrail ordusunun Gazze Şeridi\'nde düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 131. gününde de devam etti.
Sağlık kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evin hedef alındığını, Deyrul Belah'ın doğusunda da bir mevzinin vurulduğunu aktardı.
Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Güneydeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesine de İsrail'e ait helikopterlerden ateş açıldığı, El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna da yoğun şekilde ateş açıldığı ifade edildi.
İsrail güçlerinin, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Cela Caddesi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde de İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Ali bin Ebi Talib Camisi çevresinin hedef alınması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.
Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a 12 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.
Uzun yıllardır televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak. Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olan dizi, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın da yer alacağı bir kadroyla izleyicilerle buluşacak.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
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