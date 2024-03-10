İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği şiddetli saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 156. gününde de devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 30 bin 960 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 524 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

10.03.2024 10:41
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İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği şiddetli saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 156. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle kampta yangın çıktığı, elektriklerin kesildiği, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Han Yunus'un güneyindeki El-Fahhari bölgesi de İsrail'in topçu saldırılarına sahne oldu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun daha büyük katliamlara neden olan "yangın kuşakları"

İsrail güçleri, Han Yunus'un güney bölgelerine ve Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Metahin, Ez-Zevaide ve Cuhr ed-Diyk mahallelerine peş peşe düzenlediği bombardımanlarla "yangın kuşağı" oluşturdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarında, kilometrelerce öteden sesi duyulabilecek normalden daha güçlü patlamalara ve yangına neden olan bomba ve füzeler kullanıyor.

"Yangın kuşağı" olarak bilinen bu saldırlar, yerleşim yerlerinin yok edilmesine ve Gazzelilere karşı büyük katliamlar işlenmesine yol açıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 524 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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