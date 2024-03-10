İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği şiddetli saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 156. gününde de devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle kampta yangın çıktığı, elektriklerin kesildiği, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Han Yunus'un güneyindeki El-Fahhari bölgesi de İsrail'in topçu saldırılarına sahne oldu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.
İsrail ordusunun daha büyük katliamlara neden olan "yangın kuşakları"
İsrail güçleri, Han Yunus'un güney bölgelerine ve Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Metahin, Ez-Zevaide ve Cuhr ed-Diyk mahallelerine peş peşe düzenlediği bombardımanlarla "yangın kuşağı" oluşturdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarında, kilometrelerce öteden sesi duyulabilecek normalden daha güçlü patlamalara ve yangına neden olan bomba ve füzeler kullanıyor.
"Yangın kuşağı" olarak bilinen bu saldırlar, yerleşim yerlerinin yok edilmesine ve Gazzelilere karşı büyük katliamlar işlenmesine yol açıyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 524 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan camiler, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek Ramazan ayına hazırlandı. Temizlik çalışmaları kapsamında camilerin tüm bölümleri temizlendi ve dezenfekte edildi. Cami bahçeleri de yıkanarak hijyen önlemleri alındı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazan ayı boyunca temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülerden oluşturulan ekip için eğitim düzenliyor. Eğitimde çığda arama kurtarma teknikleri ve malzemeler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Gönüllüler, tatbikatlarla öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor. İHH'nın düzenli olarak yaptığı bu eğitimlerle doğal afetlere hazırlık sağlanıyor.
Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak. Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak.
Elazığ Amatör Küme U18 Futbol Ligi'nde final maçında Yolspor'u 2-1 mağlup eden Elazığ İl Özel İdarespor, şampiyon oldu. Takım, Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı.
Kayseri'de geçen yıl trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğü sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ün cinayet olduğu ortaya çıktı. 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların planlı bir şekilde Arslantürk'ü kaçırıp öldürdükleri ve olaya trafik kazası süsü verdikleri belirtildi.
Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Olten Filarmoni Orkestrası sahne aldı. 17 kadın müzisyenden oluşan orkestra, sevilen parçaları seslendirerek elde edilen geliri depremzede kadınlara bağışladı. Konser organizasyonuna Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TMMOB Mimar Odaları Birliği Gaziantep Şubesi Başkanı Mustafa Büyükuncu da katıldı.
Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da bu ramazanda yaklaşık 3 bin 350 davulcunun görev yapacağını açıkladı. Aykut, davulla sahura kaldırmanın Osmanlı'dan gelen bir geleneğin günümüzde de sürmesinin vatandaşları mutlu ettiğini belirtti. Muhtarlar, davulcuların giyeceği kıyafetten, söyleyeceği maniye kadar bütün hazırlık aşamasını titizlikle takip ediyor. Davulcuların yakalarında muhtarlıktan onaylı kartlarını taşıması gerektiği vurgulandı ve korsan davulculara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.
Ordu Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda yöresel türküler, halk oyunları ve horon gösterileri sunuldu. Dernek başkanı, katılımcılara teşekkür ederek, doğdukları yere karşı görevlerinin olduğunu ve tanıtım yapmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Tekirdağ'da yapılan kaçak sigara operasyonunda sigara sarma makineleri, hava kompresörü, makaronlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?