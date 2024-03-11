İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye saldırılarına 157. gününde de devam ediyor.

11.03.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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İsrail ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye saldırılarına 157. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bir ev hedef alındı, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail topçuları Han Yunus'un doğusunu hedef alırken, savaş uçakları da Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'nde birçok evi bombaladı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail güçleri, Refah kentinin Selam Mahallesi'nde Mısır sınırı yakınındaki tarım arazilerini bombaladı.

Savaş uçakları Gazze kentinin batısını, Han Yunus ve Gazze'nin orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı ile sahildeki bir kaç evi hedef aldı, saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Öte yandan sağlık ekipleri, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan Filistinli "Aşur" ailesine ait evin enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin cansız bedenini çıkardı, naaşlar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 654 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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