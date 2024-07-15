İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. İsrail'in halkı aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 283. gününde de devam ediyor. İsrail helikopterleri ve topçu birlikleri, Tel el-Heva, Şeyh Aclin, Es-Sabra, Zeytun Mahallesi ve El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi. İlk yardım ekipleri, saldırı bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.

15.07.2024 11:19
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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 283. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Es-Sabra mahallelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

İsrail helikopterleri de Tel el-Heva'da açık alanda bulunan Gazzelilere rastgele ateş açtı. İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki 8. Sokak bölgesini bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen veya yaralananlar oldu.

İlk yardım ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika
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