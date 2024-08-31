İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 330. gününde devam ediyor. Saldırılarda evler, apartmanlar ve sivil altyapı hedef alınırken, binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Özellikle çocuk ve kadınların sayısı oldukça yüksek. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

31.08.2024 10:16
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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 330. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ile yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

İsrail'in, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Haccac ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Nassar ailesine ait evi bombalanması sonucu 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyinde Alyan Ebu Yusuf apartmanını hedef alan saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in Hamed ailesine ait bir binanın son katını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Hasayine bölgesinde Zekkut ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Cura el-Lut bölgesinde el-Cubbur ailesine ait bir evi hedef alması sonucu evde bulunan Ebu Bekir ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca gece boyu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürürken, Zeytun Mahallesi'nde onlarca apartmanı patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika

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