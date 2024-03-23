İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 142'ye yükseldi

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 142'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 169 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 72 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 114 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 142'ye, yaralı sayısının da 74 bin 412'ye ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
İsrail'in tecrit ettiği Şifa Hastanesinde 5 yaralı öldü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in baskın yaparak tecrit altına aldığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde günlerdir yiyecek, su ve sağlık hizmeti alamayan hastalardan 5'nin öldüğü belirtildi.
Kalan yaralıların durumunun son derece ciddi olduğuna ve yaralarında kurtlanmaların görüldüğüne dikkati çekildi.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail ordusunun Şifa Hastanesine yönelik baskınları
İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ta sabah saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.
Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.
Son olarak, 6 gün önce yeniden hastanenin çevrisine baskın düzenleyen İsrail güçleri yoğun saldırılarına devam ediyor. ???????
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