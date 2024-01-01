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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı artıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 156 artarak, 21 bin 978'e ulaştı.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı artıyor
01.01.2024 - 17:52,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 156 artarak, 21 bin 978'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 87 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, "saldırıların başladığı günden bu yana geçen 87 günde 21 bin 978 şehit verdiklerini, 57 bin 697 kişinin de yaralandığını, hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu" ifade etti.

326 sağlık personeli öldürüldü

Saldırılarda 326 sağlık personelinin öldürüldüğünü aktaran Kudra, hasar gören 104 ambulansın ise hizmet dışı kaldığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 150 sağlık kurumunu hedef aldığını ve direkt saldırılar sonucu 30 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığına dikkati çeken Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yeniden işletime açılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Kudra, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sağlık merkezlerinin yeniden hizmet verebilmesi için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlarla temas halinde olduklarını kaydetti.

Sözcü Eşref Kudra, İsrail'in başta hastane müdürleri olmak üzere sağlık kadrolarından 99 kişiyi insanlık dışı şartlarda, şiddetli soğukta, aç susuz bırakarak işkencelerle sorgulamalar altında alıkoyduğunu belirterek, BM kurumlarından kentteki sağlık sistemi ve ekiplerini korumak için adım atma talebinde bulundu.

50 bin hamile kadın temel ihtiyaçlardan yoksun

Eşref Kudra, Gazze Şeridi'nde saldırılar sebebiyle yerinden edilenlerin barındığı merkezlerdeki 50 bin hamile kadının temel ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeniyle yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Barınma merkezlerinde bulunan 900 bin çocuğun şiddetli soğuk, susuzluk, kötü beslenme, salgın deri hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar ve travmalarla mücadele ettiğini aktaran Kudra, uluslararası kurum ve kuruluşlardan "sağlık ekipleri ve gerekli tıbbi yardım göndermeleri ve sahra hastaneleri kurmaları" talebini yineledi. BM'ye bağlı kurumlara da çocukların ve hamile kadınların kurtarılması için acil müdahale etmeleri çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki insani ve sağlık şartlarına ilişkin Kudra "1 milyon 900 bin yerinden edilmiş insan, içmeye uygun su, temizlik, yemek ve ilaç sıkıntısını had safhada yaşıyor, insanlar perişan halde, açlık ve salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıyalar" dedi.

Sadece 645 yaralı tedavi için yurtdışına çıktı

Kudra, Gazze Şeridi'ne giren tıbbi yardımların hala, İsrail işgal güçlerinin uzlaşmaz tutumunun engeline takıldığını, kente girişine izin verilen yardımların son derece kısıtlı olduğunu ve var olan sağlık imkanlarının binlerce yaralıyı kurtarmaya yetmediğini hatırlatarak, şu ana dek sadece 645 yaralının tedavi amacıyla yurt dışına çıktığını bunun da yaralıların çıkışına ilişkin izlenen mekanizmanın ne durumda olduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

Dışarıda acil tedavi edilmesi gereken yaralı ve hastalara ilişkin Kudra, 5 bin 500 acil vakanın yurt dışında tedavi edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşlar ve tüm çevrelere bu konuda etkin bir mekanizma kurmaları çağrısında bulundu.

Kudra, başta Kızılhaç olmak üzere, BM kurumlarının özellikle tıp kadrolarını alıkonuldukları mekanlarda ziyaret etmelerini ve serbest bırakılmaları için İsrail' baskı yapmalarını istedi.

Kaynak: AA
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