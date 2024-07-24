İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 39 bin 145'e çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 39 bin 145'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 292 gündür sürdürdüğü saldırılarda 55 Filistinlinin daha öldüğü, 110 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölenlerin sayısı 39 bin 145'e, yaralananların sayısı da 90 bin 257'ye yükseldi. Ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşamıyor.

24.07.2024 13:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 artarak 39 bin 145'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 292 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, bahsi geçen saldırılarda 55 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 145'e, yaralananların sayısının da 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 39 bin 145'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 39 bin 145'e çıktı - Son Dakika
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