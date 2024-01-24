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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 110. gününde onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin son 24 saatte Han Yunus'un batı bölgelerini bombalaması sonucu en az 50 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü
24.01.2024 - 10:55,
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İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 110. gününde onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin son 24 saatte Han Yunus'un batı bölgelerini bombalaması sonucu en az 50 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in, Filistin Kızılayının, Han Yunus'taki merkezinin kuzey kapısını hedef alması sonucu da yerinden edilmiş 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, çevresinde aralıksız devam eden bombalamalar nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde bulunanların güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. Bu kişilerin korunması ve isterlerse gitmelerine izin verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yaralıların buraya ulaşmasının imkansız olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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