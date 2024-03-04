İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldü

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GAZZE, 4 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, Gazze kentinde yardım bekleyen insanlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda onlarca Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Xinhua'ya konuşan Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları, Gazze kentinin güneyindeki Kuveyt kavşağında un yüklü yardım kamyonlarını bekleyen insanların üzerine İsrail güçleri tarafından ateş açıldığını aktardı.

İsrail savaş uçakları Pazar günü erken saatlerde de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan küçük bir kamyonu bombaladı. Devlete ait Filistin TV'ye göre saldırıda en az 8 kişi öldürüldü.

İsrail'den söz konusu olaylarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.