İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Saldırılar, Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felakete yol açmış durumda. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

20.05.2024 11:03
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İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 227. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyindeki Netzarim koridorunda konuşlanan İsrail topçuları ile savaş uçakları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi^ni yoğun şekilde bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kent merkezinin Derac Mahallesi'nde bulunan Şeyh Zekeriya Camii çevresinin İsrail savaş uçaklarınca bombalanması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin naaşı Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Savaş uçakları, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de "El-Attar" ailesine ait vi bombaladı. Saldırıda 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu "Apache" tipi helikopter ve topçu ateşiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı, saldırı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde "Lebid" ailesine ait bir apartmanı hedef alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları ve topçuları ayrıca gece boyu Gazze Şeridi'nin Nusayrat, Bureyc ve Cibaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine de saldırlar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 476 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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