İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 12 Ölü

15.02.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus'ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva bölgesinde toplanan Filistinlilerin toplandığı bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlenen hava saldırısında ise 1 Filistinli hayatını kaybetti 3 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika

Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:42:13. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.