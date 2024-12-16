İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki hava saldırıları sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda enkaz altından 6 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.
El Avde Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 9 Ölü - Son Dakika
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