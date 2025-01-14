İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 5 Ölü

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinde toplanan bir grup vatandaşı insansı hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, 2 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki eş-Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de İHA'larla birçok noktayı bombaladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze kentine yönelik saldırıları sonucu gazetecilik okuyan Filistinli kız öğrenci Ahlam et-Teluli'nin öldüğü belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının daha önce Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda Filistin'deki Safa Haber Ajansı Editörü Muhammed Beşir et-Telmis'in yaşamını yitirmişti.

Buna göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 204 gazeteci öldürülmüştü.