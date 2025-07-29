İsrail'in Gazze'ye Hava Yardımları Tepkileri Tetikledi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Hava Yardımları Tepkileri Tetikledi

29.07.2025 12:02
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Filistinliler, İsrail'in havadan gönderdiği yardımları 'aşağılama' olarak nitelendirerek eleştirdi.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği sınırlı hava yardımı, Filistinliler tarafından "aşağılama, göz boyama ve tiyatro" olarak değerlendirildi.

Filistin resmi verileri, Tel Aviv'in "Gazze'ye insani yardım ulaştırma" iddialarının sahadaki insani felaketi gizlemeye dönük bir strateji olduğunu ortaya koydu.

İsrail ordusu 27 Temmuz'da, Gazze'ye sınırlı miktarda insani yardımın havadan bırakıldığını ve bazı bölgelerde "taktiksel ateşkes" başlatıldığını duyurdu. Ancak Filistinli yetkililer, bu adımların bölgede büyüyen açlık ve yıkımı gizlemek için dünya kamuoyuna sergilenen bir "tiyatrodan ibaret" olduğunu vurguladı.

Üç hava yardımı operasyonunun toplamı sadece iki tır dolusu insani yardıma eşdeğer

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı açıklamada, İsrail'in son dönemde gerçekleştirdiği üç hava yardımı operasyonunun toplamının yalnızca iki tır insani yardıma eşdeğer olduğunu belirtti.

Ayrıca, bu yardımlar İsrail ordusunun "kırmızı bölge" ilan ettiği ve çatışmaların sürdüğü alanlara düşürüldü. Dolayısıyla sivillerin bu bölgelere erişimi hayati risk taşıyor.

Aynı açıklamada, 27 Temmuz'da yalnızca 73 yardım tırının Gazze'nin kuzeyi ve güneyine ulaştığı belirtilirken, bu sayının günlük ihtiyaç olan 600 tırın çok altında kaldığı vurgulandı.

Yardımların çoğu, İsrail'in gözetimindeki insansız hava araçları eşliğinde bölgeye giriş yaptıktan sonra yağmalandı ya da dağıtım noktalarına ulaşamadan kayboldu.

"Bu tiyatroya büyük devletler ve uluslararası kuruluşlar da yanlış bilgi ve boş vaatlerle ortak oluyor"

Gazze'deki açlığı "uluslararası toplumun gözleri önünde sahnelenen bir trajedi" olarak tanımlayan medya ofisi, İsrail'in yardımlar üzerinden "kaos mühendisliği" yürüttüğünü belirtti.

Açıklamada, "Yardım adı altındaki bu tiyatroya büyük devletler ve uluslararası kuruluşlar da yanlış bilgi ve boş vaatlerle ortak oluyor." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma da New York Times'a yaptığı açıklamada, hava yardımlarının Gazze'deki kıtlığı sonlandırmaya yetmeyeceğini vurguladı.

BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı son raporda, 25 Temmuz itibarıyla yetersiz beslenme nedeniyle 83 çocuğun hayatını kaybettiğini, tüm Gazze halkının açlıkla mücadele ettiğini duyurdu.

Sözde yardımlar onur kırıcı ve aşağılayıcı

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler ise İsrail'in sözde yardım yöntemlerine sert tepki gösterdi.

AA'ya konuşan birçok Filistinli, yardımların yetersiz olduğunu ve havadan yapılan dağıtımın "kasıtlı bir aşağılamaya" dönüştüğünü söyledi.

Yardım almak için saatlerce tehlikeli bölgelerde beklemek zorunda kaldıklarını belirten siviller, bu yöntem yerine yardımın BM denetiminde kara yoluyla ulaştırılmasını talep etti.

Havadan gerçekleştirilen sözde yardım gösterilerini samimi bulmadıklarını belirten Filistinliler, kara sınırlarında bekleyen binlerce tır varken en zor yöntemin tercih edilmesinin bu adımın insani kaygılardan çok dünyayı manipüle etmeye yönelik bir gösteri olduğunu düşündürdüğünü ifade etti.

Filistinliler bunun, gerçek bir yardım değil, kamuoyunun vicdanını yatıştırmaya yönelik bir sahneleme olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal ise havadan yardımın doğrudan sivillerin bulunduğu çadırların üzerine veya İsrail askerlerinin konuşlandığı tehlikeli bölgelere düştüğünü belirtti.

Bu durumun yaralılar, yaşlılar ve kadınlar açısından yardımlara erişimi imkansız kıldığını ifade eden Basal, "Bu yöntem Filistinlilere açık bir aşağılamadır. Onur kırıcıdır. Yardımlar, insan onuruna yaraşır şekilde, sınır kapılarından ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılmalıdır." dedi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 59 bin 921'e, yaralıların sayısının 145 bin 233'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısı1157'ye, yaralıların sayısı 7 bin 758'e ulaştı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88'i çocuk 147 kişiye çıktı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Hava Yardımları Tepkileri Tetikledi - Son Dakika

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