İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Artıyor

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Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Filistinli sağlık kaynaklarının AA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail helikopterinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki, Refah kentinin batısında yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Sitafavi ve El-Kerame bölgeleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini yoğun topçu bombardımanın tabi tuttu.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneyinde Filistinlilerin ev ve arazilerine de ateş açıldı.

Son birkaç saatte İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi, Refah'ın doğusu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinlilerin yerleşim alanlarını bombalamasında artış yaşandığı ifade edildi.

Han Yunus kentinde de yoğun top atışları gerçekleştiren İsrail ordusunun, Deyr el-Belah kentinde düzenlediği hava saldırıları yangınlara neden oldu.

Görgü tanıkları, Refah kentinde devam eden topçu ve hava saldırılarının yanı sıra İsrail askeri araçlarının kent merkezinden Mısır sınırı boyunca, Philadelphi Koridoru'na doğru hareket ettiğini paylaştı.

İsrail ordusunun kuzeyde tuzakladığı evde 10 Filistinli yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bubi tuzakla bir evi patlatması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı verilmedi.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar ateşkesin devreye alınmayacağını açıkladı.