İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 84 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 84 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 291 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Son 24 saatte İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 saldırı gerçekleştirdi ve 84 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarla birlikte ölenlerin sayısı 39 bin 90'a, yaralananların sayısı ise 90 bin 147'ye yükseldi. Ayrıca, İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşamıyor.

23.07.2024 13:41
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 291 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 90'a, yaralananların sayısının da 90 bin 147'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 84 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 84 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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