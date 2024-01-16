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İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı

İsrail'in yoğun saldırı ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hastanın ilaçlarını alamadığı belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, uluslararası kurumlara acilen ilaç temin edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları nedeniyle 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı
16.01.2024 - 14:43,
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İsrail'in yoğun saldırı ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hastanın ilaçlarını alamadığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, "Gazze Şeridi'nde 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı." dedi.

Bu hastaların maruz kaldığı tehlikeli sağlık komplikasyonları konusunda uyarıda bulunan Kudra, uluslararası kurumlara "kronik hastalar için acilen ilaç temin edilmesi" çağrısı yaptı.

Kudra ayrıca "ameliyathanelerde kullanılan nitröz gazının tükendiğini ve diğer tıbbi gazlarda da ciddi sıkıntı" olduğunu duyurdu.

Filistinli ve uluslararası sağlık kurumları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün çökeceği konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 189'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 523 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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