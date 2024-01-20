İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında 25.000 Filistinli öldü

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CEBALİYE MÜLTECİ KAMPI, 20 Ocak (Xinhua) -- Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 25.000 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.
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