İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında 25.000 Filistinli öldü

CEBALİYE MÜLTECİ KAMPI, 20 Ocak (Xinhua) -- Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 25.000 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.