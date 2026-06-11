İsrail'in Gazze'ye Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı

11.06.2026 11:56
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılar düzenledi, 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, biri kadın 3 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki El-Mısri Kampı'nın karşısındaki apartmana düzenlediği bombardımanda bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında bulunan El-Atatra bölgesine ateş açtı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan bir kadın Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ise Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Kaşku Caddesi'nde sivillerin yakınında infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 Filistinli Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini bombaladı, İsrail donanması da kentin batı kıyılarını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezinde ise İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda henüz herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı - Son Dakika

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